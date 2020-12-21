شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: ندرس تعديل عقد مصطفى محمد وبواليا خارج حساباتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أشرف قاسم، المشرف على الكرة في نادي الزمالك، عن فكرة التعاقد مع بديل مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأبيض، بعدما تلقى عددا من العروض وعلى رأسها عرض فرنسي قائلا: "ندرس تعديل عقد مصطفى محمد من أجل ترضيته في الفترة المقبلة فهو من أهم اللاعبين داخل صفوفنا".

وتابع المشرف على الكرة في نادي الزمالك فى تصريحات تليفزيونية: "واتر بواليا لاعب كبير، ولكن لم نتفاوض معه لأننا لم ندرس رحيل مصطفى محمد من الأساس من أجل التعاقد مع بديله".

وتلقت اللجنة التى تدير نادى الزمالك عرضا وصفه بعض مسئولو النادى بـ"الهزلي" لكون قيمته 2.5 مليون دولار، لشراء مصطفى محمد مهاجم الفريق ومنتخب مصر، وذلك من أحد الأندية الفرنسية، وأوضح مصدر مسئول بنادى الزمالك أن هذا العرض لا يليق باللاعب، لذا سيتم رفضه، خاصة أن اللاعب تلقى عروضا من أندية تركية لضم اللاعب بقيمة مالية تصل إلى 4 ملايين دولار.

وأضاف المصدر ذاته أنه تواجد وسيط لإتمام الصفقة فى الساعات الماضية بمقر نادى الزمالك من أجل التفاوض حول العرض وإتمام انتقال اللاعب إلى الدوري الفرنسي، وأوضحت له إدارة النادى أنه سيتم تحويل العرض إلى اللجنة التنفيذية لكرة القدم برئاسة أيمن يونس، من أجل دراسته والرد عليهم بشكل رسمى خلال 48 ساعة، مع تأكيد أن القيمة المالية ليست مقبولة، لذا سيكون الاتجاه رفضه خاصة فى ظل المستويات التى قدمها اللاعب مع الفريق على الصعيد المحلى والقارى، وكذلك تواجده ضمن صفوف منتخب مصر إلى جانب تألقه القوى مع المنتخب الأولمبى.

فيما اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك التصور الكامل للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادى واللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم، وضم تشكيل اللجنة التنفيذية أيمن يونس رئيسا وحسين السيد نائبا للرئيس، وعادل عبد الواحد مسئولا إداريا، وإيهاب يكن منسقا عاما، ويتولى خالد رفعت إدارة التسويق ونصر عزام اللجنة القانونية.

فيما تضم اللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم بالنادى فاروق جعفر رئيسا وعضوية أحمد عبد الحليم وأيمن يونس وحسين السيد، ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام جازيل بطل تشاد، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.