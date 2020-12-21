قال رفيق كابو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إنه بدأ ممارسة كرة القدم في قطاع الناشئين بالصفاقسي ولعب لفرق ترجي جرجيس واتحاد بن قردان والمنستيري.
وأكد رفيق كابو عاشور في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "اللعب في الاتحاد المنستيري أفضل محطاتيالكروية في تونس، و كنت قريب من العودة للدوري التونسي بسبب رغبتي في اللعب ببطولات إفريقيا".
وأضاف: "وكيلي أخبرني بأنني سألعب لفريق سموحة أثناء عطلتي في تونس مع العائلة، والدوري المصري أقوي من كل دوريات الاخري وأفضل من الدوري التونسي والمغربي".
وأشار: "الجماهير التونسية أكثر تعصبا من الجماهير المصرية ولا يوجد فريق بدون من غير جماهير، والملاعب المصرية هي الأفضل وتجعلني أشعر بأنني لا ألعب داخل إفريقيا".
وتابع: "لعبت مع علي معلول في فريق الصفاقسي ونتقابل بشكل مستمر في مصر، و أحب عبد الله السعيد وأراه اللاعب الأفضل في الدوري المصري".
وشدد: "فرجاني ساسي وعلي معلول أفضل اللاعبين التوانسة في الدوري المصري، ألعب مع شيكابالا ولو لدقيقة واحدة وأعشقة منذ الصغر".
كانت هذه تفاصيل خبر رفيق كابو: عبدالله السعيد الأفضل في الدوري.. وأتمنى اللعب بجوار شيكابالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.