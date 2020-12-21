ديربي شرس بين الرفاع والرفاع الشرقي في نصف نهائي كأس ملك البحرين

حجز الرفاع والرفاع الشرقي بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك البحرين في كرة القدم في نسختها الرابعة والأربعين بعد فوزهما على النجمة والحالة على التوالي الأحد في ربع النهائي.
على استاد مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى، تفوق الرفاع على النجمة بهدف وحيد سجله علي مدن (38).
وكان الرفاع الطرف الأفضل على مدار الشوطين وأضاع العديد من الفرص المحققة للتسجيل بعد تألق حارس مرمى النجمة عبدالله الكعبي.
وشهدت المباراة طرد مدافع النجمة عبدالله فال بعد تدخله القوي على لاعب الرفاع رضا سيد عيسى (75).
وضرب الرفاع موعدًا في نصف النهائي مع جاره الرفاع الشرقي الفائز على الحالة 2-1 على استاد علي بن محمد في عراد.
ويدين الرفاع الشرقي بفوزه لمهاجمه الدولي محمد الرميحي الذي سجل الهدفين (17 و66)، فيما سجل هدف الحالة الوحيد عبد الفتاح بشير (49).
وتختتم غدًا منافسات الدور ربع النهائي بلقاءي المنامة مع الحد، والمحرق مع الأهلي.
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