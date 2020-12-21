شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يتربع على عرش «الكالتشيو» بفوزه على ساسولو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق إيه سي ميلان على مضيفه ساسولو، بهدفين لواحد، اليوم الأحد، على ملعب مابي، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي «سيري آ».
سجل هدفي الروسونيري، المهاجم البرتغالي رافائيل لياو في الدقيقة (1)، والبلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس في الدقيقة (26)، وفي الدقيقة (89) أحرز دومينيكو بيراردي الهدف الوحيد لأصحاب الأرض.
وبهذا الفوز، حافظ الميلان على صدارة الترتيب بعد رفع رصيده إلى 31 نقطة، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 23 نقطة في المركز السادس.
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