شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: كنت أتمنى ضم «ديانج» لاعب الأهلي إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إن اللاعب الوحيد الذي تمنى ارتدائه القميص الأبيض هو أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي الحالي.

وأضاف «يوسف»، في تصريحات متلفزة، أن «ديانج» لاعب الأهلي يتميز بإمكانيات فنية عالية من الجانب البدني والفني، خاصة وأن اللاعب المالي يملك سرعات فائقة ويستطيع اللعب في الخط الأمامي.