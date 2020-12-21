بكري سليم: حسين الشحات «لسه عنده كتير».. ونسعى للعودة الأفريقية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد بكري سليم، المدير التنفيذي لمصر المقاصة، على رغبة الفريق الفيومي في العودة مرة أخرى للمشاركات الأفريقية. وقال «سليم»، خلال حواره ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «المقاصة استحق ركلة جزاء أمام الأهلي، الأحمر سجل هدفًا أمامنا مشكوك في صحته لوجود تسلل». وقال «سليم» إن «حسين الشحات لديه إمكانيات أكبر من ذلك، كنت أراه محمد بركات الصغير لكن هذه مشكلة النجوم لو يضع في تفكيره أنه نمبر وان سيكون أفضل». وأتم: «المقاصة لديه الطموح لدخول المربع الذهبي في الدوري والعودة للمشاركة في بطولات أفريقيا». الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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