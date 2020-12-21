شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يرد على «كهربا» بمثال «شيكابالا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي إسماعيل يوسف، عضو مجلس الزمالك السابق، تصريحات محمود كهربا، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، والذي قال فيها، حلال حواره التلفزيوني خلال الأيام الماضية، أن حالة الانضباط في الأهلي أكثر من الزمالك، خاصة وأنه كان يتأخر عن المران الفريق دون حساب على عكس ما يحدث داخل القلعة الحمراء.

وقال «تيجانا»، في تصريحات متلفزة، إن محمود عبدالرازق شيكابالا لم يتأخر على مران الزمالك خلال فترة مجلس مرتضى منصور دقيقية واحدة، مما يعكس حالة الانضباط والالتزام التي كان عليها الفريق خلال فترة المجلس السابق، حسب تعبيره.