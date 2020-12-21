شكرا لقرائتكم خبر عن هاني حتحوت: مروان محسن طلب إجازة من الأهلى بسبب احتياجه لـ«راحة نفسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مروان محسن طلب من إدارة الأهلي الحصول على إجازة بسبب حاجته لراحة نفسية.

وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «مروان محسن لا يشارك حاليًا في تدريبات الفريق أو مبارياته بسبب حاجته للحصول على راحة نفسية».

وأوضح هاني حتحوت أن الضغوطات التي تعرض لها مروان محسن مؤخرًا، جعلته يطلب من إدارة الأهلي الحصول على إجازة بسبب حاجته لراحة نفسية.