شكرا لقرائتكم خبر عن بكري سليم: وإيهاب جلال عاد إلى بيته.. واضطررنا لبيع عدد من لاعبينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد بكري سليم، المدير التنفيذي لمصر المقاصة، أن الفريق يقدر إيهاب جلال ويعتبره عاد لبيته من جديد. وقال «سليم»، خلال حواره ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة «صدى البلد»: «نقدر إيهاب جلال ونعتبره عاد إلى بيته من جديد بقيادة مصر المقاصة هذا الموسم». وأضاف «سليم»: «إيهاب جلال من أفضل المدربين الذين قادوا المقاصة، لافتاً إلى أن ناديه اضطر إلى بيع عدد من لاعبيه لحل أزمته المالية». الوضع في مصر

اصابات 125,555

تعافي 106,817

وفيات 7,098

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