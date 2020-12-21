شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوز مانشستر يونايتد وهزيمة توتنهام.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت، أمس الأحد، عدة مباريات هامة غيرت ترتيب الدوري الانجليزي فبعد أن كان توتنهام يحتل مركز الوصافة تراجع بعد هزيمته من ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ واصبح يحتل المركز الخامس وتجمد رصيده عند 25 نقطة من 14 مباراة لعبها بل وترك مركز الوصافة الى ليستر سيتي الذي أصبح لديه 27 نقطة من 14 مباراة ويأتي بعد ليفربول المتصدر , أما أبرز الفائزين هو فريق مانشستر يونايتد الذي اكتسح ليدز يونايتد ب 6 اهداف مقابل هدفين وقفز عدة مراكز وأصبح يحتل المركز الثالث فى ترتيب الدوري ب 26 نقطة من 13 مباراة بالاضافة الى فريق استون فيلا الذي حقق فوزا هاما على ويست بروميتش بثلاثة اهداف مقابل لاشئ وأصبح يحتل المركز التاسع من 12 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الانجليزي موضحا فيه عدد المباريات التي لعبها كل فريق وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة بالاضافة الى وماله وماعليه من الأهداف والفارق وعدد النقاط