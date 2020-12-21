سيلتا فيجو يواصل صحوته في الليجا بثنائية ألافيس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل سيلتا فيجو صحوته في الدوري الإسباني، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة، عقب فوزه المستحق 2 / صفر، على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، الأحد، في المرحلة الرابعة عشرة للمسابقة.
تقمص برايس مينديز دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدفي سيلتا فيجو في الدقيقتين 19 و79. ارتفع رصيد سيلتا فيجو، الذي عوض بدايته المخيبة في البطولة هذا الموسم التي شهدت تحقيقه فوزا وحيدا في مبارياته العشر الأولى، إلى 19 نقطة في المركز السابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. وتجمد رصيد ألافيس، الذي حقق انتصارا وحيدا في مبارياته السبع الأخيرة في البطولة، عند 14 نقطة في المركز السادس عشر مؤقتا.
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