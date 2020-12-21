شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يكشف كواليس تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، عن كواليس تجديد عقد فرجاني ساسي قبل رحيل مجلس مرتضى منصور.
وقال «تيجانا» الكرة المصرية، إن «ساسي» كان موافق بشدة على التجديد مع الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة بعد جلسته الحاسمة مع أمير مرتضي.
وأضاف، في تصريحات متلفزة: «عقد فرجاني ساسي، في الزمالك يبلغ مليون و600 ألف دولار، وكل ما أعلمه أن اللاعب التونسي يريد الاستمرار مع الفريق الأبيض خلال المواسم المقبلة».
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