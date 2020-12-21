شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: «باتشيكو» طلب التعاقد مع مدافع من القسم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إن جايمي باتشكيو، المدير الفني لفريق الزمالك، طلب التعاقد مع مدافع خامس بجانب المتواجدين في الفريق الحالي، يكون من القسم الثاني، على أن يكتسب الخبرة من خلال مشاركته مع الفريق الأبيض في كافة البطولات التي نشارك فيها.

وأضاف في تصريحات متلفزة: «تمكنت من إقناع باتشيكو بالتعاقد مع مدافع من القسم الثاني بعدما كشفت له تجربة الفريق الأبيض مع محمد عبدالغني والذي تعاقدنا معه مع إف سي مصر وقت تواجده في القسم الثاني».