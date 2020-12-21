شكرا لقرائتكم خبر عن هاني حتحوت: مصطفى محمد يرفض التدريب ويطلب الرحيل عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك، تغيب عن المران الجماعي لفريقه، اليوم الأحد، إعتراضاً على رفض احترافه.
وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن مصطفى محمد كان يرغب في الرحيل عن الزمالك خلال فترة الإنتقالات الشتوية، بعدما حصل على إدارة الزمالك السابقة بوعد بالسماح له بالرحيل عقب انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأوضح هاني حتحوت ـن إدارة الزمالك الحالية تتمسك باستمرار مصطفى محمد حتى أولمبياد طوكيو، لتسويقه بشكل أفضل، ولهذا رفضت العرض الفرنسي الذي تلقته مؤخرا، إلا أن اللاعب يرفض ذلك ويرغب في الرحيل في يناير المقبل وهو ماجعله يعبر عن غضبه بالغياب عن مران اليوم، اعتراضًا على قرار الإدارة برفض العرض الفرنسي.
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