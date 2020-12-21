شكرا لقرائتكم خبر عن غرناطة يحسم ديربي الأندلس بثنائية في ريال بيتيس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل غرناطة انتصاراته في الليجا للمباراة الثانية على التوالي بعد أن حسم المواجهة الأندلسية أمام جاره ريال بيتيس 2-0، الأحد، ضمن الجولة 14 بالدوري الإسباني.
وعلى ملعب (لوس كارمينيس)، يدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الفوز للمهاجم المخضرم روبرتو سولدادو الذي تكفل بتسجيل هدفي اللقاء في الدقيقتين 14 (ركلة جزاء)، و20. وأضاف غرناطة هدفه الثاني على التوالي، السادس هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة يقفز بها للمركز السادس ويقترب كثيرا من منطقة المقاعد الأوروبية.
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