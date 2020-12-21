شكرا لقرائتكم خبر عن خيتافي يعود للانتصارات بثنائية في قادش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد خيتافي ذاكرة الانتصارات في الليجا، بعد أن فاز خارج قواعده على قادش بهدفن دون رد، اليوم الأحد، على ملعب (رامون دي كارانزا)، ضمن الجولة 14 بالدوري الإسباني. سجل الفريق المدريدي هدفا في كل شوط، حيث افتتح خوان هيرنانديز باب التسجيل في الدقيقة 33. وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر اللقاء، أمن لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش، انتصار المدريديين بالهدف الثاني.

بهذه النتيجة، يعود خيتافي لدرب الانتصارات بعد غياب 7 جولات، ليرفع الفريق رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ11، مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام جاره ريال مدريد. أما قادش فتلقى خسارته الثانية على التوالي، السادسة هذا الموسم، ليظل رصيده عند 18 نقطة يحتل بها المركز التاسع.