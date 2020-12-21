شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: عودة «سيسيه» في يناير غير مطروحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن عودة رزاق سيسيه، المعار للاتحاد السكندري، غير مطروحة في الوقت الحالي.

وقال «قاسم»، خلال حواره ببرنامج الماتش، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: «غير مطروح فكرة عودة رزاق سيسيه للزمالك».

وشدد «قاسم» على أن جيمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، كان يتمنى عدم تجديد إعارة رزاق سيسيه لكن اللاعب عقده لا يوجد به بند يجعله يعود للنادي الأبيض في الانتقالات الشتوية.

وأضاف «قاسم»: «من الصعب أن يستغنى الاتحاد عن رزاق ويتعاقد مع لاعب بدلًا منه من الزمالك».