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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أزمة محمد صلاح وكلوب.. هل اشتعلت غرفة ملابس ليفربول

الإثنين 21 ديسمبر 2020

الخليج 365

أزمة كبيرة شهدتها كرة القدم العالمية مؤخرا، كان بطلها المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومدربه الألماني يورجن كلوب.



البداية كانت الجمعة الماضية، عندما نشرت صحيفة "آس" الإسبانية حوارا خاصا مع النجم المصري، حول الوضع الحالي له في فريق ليفربول، ومستقبله بعيدا عن الفريق الإنجليزي.

تصريحات صادمة

صلاح أثار حالة من الجدل، بعدما كشف عن إحباطه من كلوب، بسبب عدم ارتداء شارة القيادة خلال مواجهة ميتيلاند الدنماركي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، رغم غياب عدد كبير من لاعبي الفريق الأول.

وقال النجم المصري في هذا الصدد: "شعرت بخيبة أمل كبيرة بكل صراحة، لأنني كنت أتمنى حمل الشارة، لكنه قرار المدرب وعليّ تقبله".

الجدل لم يتوقف عند هذا الحد، حيث فتح النجم المصري الباب أمام الانتقال إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية، برشلونة أو ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح: "الريال والبارسا ناديان كبيران، من يعرف ما سيحدث مستقبلا؟"، وهو ما أثار التكهنات حول رغبة النجم المصري في الرحيل عن ليفربول.

أزمة كريستال بالاس

وفي اليوم التالي، كان على ليفربول مواجهة كريستال بالاس، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي قرار نادر، قرر الألماني يورجن كلوب عدم الدفع بمحمد صلاح في التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول، حيث بدأ المباراة من على مقاعد البدلاء.

العديد من التقارير ربطت قرار كلوب بتصريحات صلاح التي عبر فيها عن غضبه منه، وهو ما نفاه المدرب الألماني بعد المباراة، حيث أكد أن القرار كان يهدف إلى إراحته.

وقال كلوب بعد المباراة: "ليس لدي ما أقوله بخصوص مقابلة صلاح مع صحيفة (آس)، كل شيء على ما يرام على الأقل من جانبي".

وأضاف: "قرار إبقاء صلاح على الدكة كان صائبا من وجهة نظري، لأنه خاض آخر 4 مباريات بشكل كامل، ومن ثم، كان يجب إراحته، وأعتقد أن ذلك الأمر يعد جيدا له وللفريق".

الجدير بالذكر أن صلاح شارك قبل نحو 34 دقيقة من نهاية المباراة، لينجح في صناعة الهدف الخامس، قبل أن يسجل الهدفين السادس والسابع، ليعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

غضب ماني

وبعيدا عن أزمة صلاح مع كلوب، أثار السنغالي ساديو ماني أزمة جديدة، بسبب حالة الغضب التي انتابته أثناء استبداله لصالح النجم المصري خلال المباراة.

ماني أبدى اعتراضه على كلوب بسبب استبداله، وهو ما فسره البعض بأنه جاء بسبب نزول محمد صلاح بدلا منه، وهو ما نفاه كلوب أيضا.

وقال المدرب الألماني: "ماني لم يكن غاضبا لأن محمد صلاح دخل بديلا له".

واستطرد: "هو لم يكن سعيدا لأنه ألقى نظرة على الساعة، ربما كانت هناك ركلة حرة، لم يبقى في الملعب حتى الركلة الحرة".

وأضاف: "لا يمكنك لعب كرة القدم بهذه الطريقة، إذا كنت مجرد جندي في الملعب وتفعل كل ما يقوله رئيسك".

وأتم: "إنهم يفعلون ما أقوله، لكنهم بشر ويتفاعلون بطرق معينة، بعد المباراة كان ساديو على ما يرام تماما، كل شيء على ما يرام".

الجدير بالذكر أنها لم تكن المرة الأولى التي تُثار فيها أنباء حول وجود خلاف بين صلاح وماني، إذ تكرر الأمر أكثر من مرة على مدار السنوات السابقة.

موقف صلاح

وبينما تثور حالة من الغموض حول موقف النجم المصري في ليفربول، أصدر بعض المقربين منه تصريحات تليفزيونية، أكدوا فيها شعوره بحالة من الغضب داخل النادي الإنجليزي.

وأكد المقربون أن النجم المصري لا يشعر بأنه مُقدر في ليفربول، رغم الإنجازات التي حققها مع الفريق على مدار الفترات الماضية.

وأشار المقربون إلى وجود سر يتسبب في حالة عدم السعادة التي يشعر بها النجم المصري في ليفربول، دون الكشف عنه، وهو ما أثار المزيد من الجدل.

ما يزيد تلك الحالة من الجدل ما أشارت إليه بعض التقارير الصحفية الإسبانية، حول وجود تواصل بين ريال مدريد ووكلاء محمد صلاح للانتقال إلى الفريق.

حالة التواصل، إن صحت، تؤكد أن تصريحات صلاح لم تكن وليدة الصدفة، وإنما جاءت بعد سلسلة من المواقف التي قادته لاتخاذ قراره بالرحيل.

يُذكر أن صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، ونجح خلال تلك الفترة في قيادة الفريق لتحقيق العديد من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب استمر 30 عاما، بالإضافة إلى بطولات دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.