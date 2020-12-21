شكرا لقرائتكم خبر عن هنريكي يظهر أمام الزعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تقرر أن ينخرط اللاعب برونو هنريكي في تدريبات الفريق الاتحادي عقب مواجهة الرائد اليوم (الإثنين) على ملعب الشرائع بمكة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيشارك هنريكي في التدريبات الجماعية عقب عودته من البرازيل بعد حصوله على إجازة لمدة 10 أيام، ومن المتوقع أن تشهد مباراة الكلاسيكو التي ستجمع الاتحاد بالهلال في الرياض ضمن قمة الجولة العاشرة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مشاركته. من جانب آخر، أنهى المدرب كاريلي تحضيراته الفنية لمباراة الرائد في الدوري، إذ استقر على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة المهمة والتي يطمح من خلالها لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري للموسم الحالي.



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