شكرا لقرائتكم خبر عن الحماد لـ الخليج 365: ضربتان في الرأس توجع.. يا زعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعد خسارة الهلال من فريق الفتح في دور الـ(16) ضمن بطولة كأس الملك وخروجه من أولى بطولات الموسم، تحدث المحلل الرياضي ولاعب الفريق الهلالي سابقاً سعود الحماد لـ "الخليج 365"، وقال: «هذا حال كرة القدم، أبارك لجميع محبي فريق الفتح وهاردلك للزعيم خروجه من هذه البطولة»، وأضاف: «خروج الهلال ليس كارثياً لفريق حقق ثلاثية تاريخية وغير مسبوقة ومتصدر الدوري حالياً، مؤكداً أن جميع الفرق لن تتفرج على الهلال وهو مستمر في تحقيق الانتصارات والبطولات»، وأضاف: «تعودنا من خلال بطولات الكؤوس والنفس القصير على مستوى العالم مشاهدة خروج فرق كبيرة من فرق أقل منها في المستوى الفني»، وقال: «الهلال لم يكن في يومه؛ لأن اللاعبين لم يظهروا إمكانياتهم الفنية، غاب منهم التركيز داخل أرضية الملعب ما أفقدهم نتيجة اللقاء، ولهذا أطالب جميع اللاعبين ببذل المزيد من العطاء وأن تكون الروح عالية بين اللاعبين في كل المباريات». وأضاف: «أعرف أن محبي الهلال يعتبرون خسارتين متتاليتين من الوحدة في الدوري والفتح في كأس الملك مفاجأة لهم (ضربتان في الرأس خلال أسبوع توجع)»، مشيراً إلى أن فريق الفتح حقق الفوز كونه أكثر هدوءاً وانضباطاً داخل المستطيل الأخضر ونجوم الهلال لم يوفقوا في استغلال الفرص السانحة للتسجيل. وقال: «من المعروف أن كل صعود قوي لأي فريق حتماً يتبعه توقف أو هبوط وقتي، ولكن المهم أن لا يطول هذا الهبوط وتكون العودة سريعة».



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