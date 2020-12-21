شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب: مفيش انتخابات لاتحاد الكرة حاليا وإجراؤها خرق للقانون المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن إجراء انتخابات اتحاد الكرة خلال هذه الفترة يعد خرقا للقانون المصرى، بعدما فات موعد الدعوة للانتخابات.

وقال هشام حطب، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "إحنا ما صدقنا يبقى عندنا قانون، ولا يوجد من يستطيع أن يعطل القانون المصرى أو يلغيه، والفيفا نفسها لا تستطيع أن تعطل القانون".

وأضاف هشام حطب: "اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة جاءت فى وقت استثنائى، ومفيش انتخابات قولا واحدا وفات موعد الدعوة لانتخابات اتحاد الكرة وبالتالى لا يمكن أن تجرى بعد شهر".

وتابع هشام حطب: "متواصلين مع المهندس أحمد مجاهد واللجنة الأولمبية فى خدمة اللجنة للوصول إلى الانتخابات فى وقتها الصحيح، وإجراء الانتخابيات فى الفترة الحالية يعد خرقا للقانون".

وكانت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، اتفقت على موعد فتح باب الترشح للانتخابات المقرر إجراؤها بنهاية شهر يناير المقبل، وكشف مصدر فى اتحاد الكرة، أنه سيتم فتح باب الترشح الأسبوع المقبل، وبمجرد وصول موافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على لائحة النظام الأساسى بعد الانتهاء من التعديلات الخاصة بها.