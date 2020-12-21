شكرا لقرائتكم خبر عن يونس محمود: الأهلى من قلاع الرياضة العربية وأُفضل الإدارة عن التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يونس محمود، نجم منتخب العراق السابق، إن النادي الاهلي من أهم القلاع الرياضية فى مصر والعالم العربي، مشيدا بالإنجاز الذى حققه الفريق مؤخرا بالتتويج بالثلاثية ودورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج البيت الكبير على قناة الأهلي: "الكرة العراقية بدأت تتعافى وأرى المنتخب العراقى ضمن الأفضل فى مشروع الرياضية العراقية والقادم أفضل فى السنوات القادمة".

وأكد يونس محمود أنه يتمنى العمل فى الإدارة أكثر من التدريب، مضيفا "لدى خبرات وعلاقات جيدة داخل وخارج العراق وسأكون متواجدا بالمكتب التنفيذى القادم فى العراق".

وفى وقت سابق، كشف يونس محمود، أسطورة كرة القدم العراقية، عن رغبته القوية في الترشح لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، من أجل المساهمة في تطوير الكرة العراقية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تولي الكابتن عدنان درجال منصب وزير الشباب والرياضة، وقال النجم العراقي المخضرم فى بث مباشر على موقع مشروع الجيل المبهر التابع للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم بطولة كأس العالم 2022، تحدث خلاله عن أهمية برنامج الجيل المبهر الذي يصب في صالح البشرية ، كونه لا يقتصر على بلاد معينة، ويهتم بالشباب لخدمة مجتمعاتهم من خلال الرياضة وكرة القدم.

وعن ترشحه لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، علق يونس محمود الملقب بـ"السفاح"، إن هذا الأمر يرتبط بالتنسيق مع الكابتن عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، مشيراً إلى أن درجال لديه العديد من المشاريع والملفات التي يرغب في العمل عليها لتطوير الرياضة في العراق على العديد من المستويات.