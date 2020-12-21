سيد عبد الحفيظ يطمئن على إجراءات إقامة بعثة الأهلى فى نيامى

شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يطمئن على إجراءات إقامة بعثة الأهلى فى نيامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلى ورئيس البعثة في النيجر، على متابعة جميع إجراءات الإقامة بعد وصول البعثة إلى النيجر مساء اليوم فى رحلة استغرقت ما يقرب من 6 ساعات.
وتابع عبد الحفيظ، إجراءات تسكين اللاعبين مع الجهاز الإدارى وتوفير كل سبل الراحة للفريق، قبل مواجهة سونيديب بطل النيجر، التي تقام يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
وحرص السفير نبيل مكي سفير مصر بالنيجر، على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها إلى مطار ديوري هاماني مساء اليوم، واطمأن على كل إجراءات خروج البعثة وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية.
وينتظر مسئولو النادي وصول عروض من الأندية المهتمة بالتعاقد مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق الأحمر، في ظل وجود رغبة في بيع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي، بعد فشل تسويقه في الانتقالات الصيفية الماضية، وهو ما دفع الإدارة للإبقاء عليه وقيده في القائمة الحمراء.
ويرغب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني من إدارة الأهلي التعاقد مع مهاجم سوبر خلال انتقالات يناير من أجل تدعيم الخط الأمامي للمارد الأحمر، في ظل عدم قناعته بالأنجولي جيرالدو، والذي يرغب في التخلص منه، في ظل فشله في استغلال كل الفرص التي أتيجت له على مدار الموسم ونصف الماضيين.
ويوجد اهتمام من أول أغسطس الأنجولي ونادي برازيلي بالتعاقد مع جيرالدو في الانتقالات الشتوية القادمة، لاسيما بعد خروج اللاعب من حسابات الأهلي، ووجود منافسة ثنائية على ضم اللاعب في يناير القادم.
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