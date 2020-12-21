رئيس المسابقات السابق: الأهلي لا يلعب في الإسماعيلية لاعتبارات أمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق، أن عدم خوض النادي الأهلي لمبارياته ضد الإسماعيلي في الإسماعيلية، يرجع لأسباب أمنية بحتة.

وأشار مرزوق في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن الجهات الأمنية لديها الكثير من المعلومات التي لا تفصح عنها في مثل هذه الحالات.

وقال مرزوق: "كرئيس للجنة المسابقات كنت أتمنى بالتأكيد أن يلعب كل نادِ على ملعبه، ولكن هناك اعتبارات أمنية يجب على الجميع احترامها".

وأكمل: "الأهلي لا يلعب مع الإسماعيلي في الإسماعيلية لاعتبارات أمنية بحتة، هناك أمور لا يعرفها الأمن ويمتلك معلومات عنها ونحن لا نعرفها، ويجب احترامها".

واختتم: "الجهات الأمنية والدولة بوجه عام تريد أن يخرج الدوري بشكل رائع، وتقدم كافة التسهيلات لاتحاد الكرة وبسرعة كبيرة، ولا أحد يتأخر عن أي مقترح نتقدم به ونناقشه معهم".