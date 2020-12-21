ريال مدريد يسقط إيبار بثلاثية ويقاسم أتلتيكو صدارة الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق ريال مدريد انتصاراً صعبا على نظيره إيبار، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني "الليجا".

وافتتح كريم بنزيما أهداف اللقاء مبكراً في الدقيقة السادسة، وعزز لوكا مودريتش النتيجة في الدقيقة 13، وقلص إيبار الفارق عن طريق كيكي في الدقيقة 28، وسجل لوكاس فاسكيز الهدف الثالث في الدقيقة 90+2.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة الـ29 ليقاسم أتلتيكو في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما توقف رصيد إيبار عند النقطة 15 في المركز 14.

تفاصيل المباراة

تقدم ريال مدريد مبكرًا في الدقيقة السادسة عن طريق كريم بنزيما بعدما وصلت له كرة من رودريجو لينفرد بالمرمى ويسجلها في الشباك معلنا تقدم الملكي.

وقام كريم بنزيما بإختراق منطقة جزاء إيبار ومرر كرة عرضية أرضية وصلت إلى لوكا مودريتش الذي سدد تسديدة قوية سكنت شباك حارس إيبار ليحرز الهدف الثاني.

وأهدر ريال مدريد هدف ثالث بغرابة بعدما لعب لوكا مودريتش كرة عرضية من الجهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء وصلت لبنزيما ولكنه سدد كرة غير متقنة مرت إلى جوار القائم الأيسر.

وتمكن إيبار من إحراز هدف تقليص الفارق بعدما اخطأ مدافعي ريال مدريد في تشتيت الكرة من مناطق الخطورة، استغله كيفين رودريجيز الذي نجح في استخلاص الكرة ومرر الكرة لكيكي الذي سدد كرة سكنت أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى.

وسجل كريم بنزيما ثالث أهداف النادي الملكي في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، ولكن حكم اللقاء قرر إلغاء الهدف بعد وجود حالة تسلل على المهاجم الفرنسي.

واستطاع الحارس ماركو ديميتروفيك إنقاذ مرمى فريقه من هدف مؤكد بعدما تصدى لتسديدة من رودريجو الذي انفرد بالمرمى بعد تمريرة من توني كروس داخل منطقة الجزاء.

ونفذ ماركو أسينسيو ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء إيبار، ولكن تسديدته مرت بشكل خطير إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس ديميتروفيك.

وتمكن لوكاس فاسكيز من قتل آمال إيبار في الدقيقة 90+2 بعد مجموعة من التمريرات القصيرة بينه وبين كريم بنزيما، ليتمكن فاسكيز من الإنفراد بالمرمى وسدد كرة قوية سكنت الشباك قبل أن يطلق حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة.