جوائز بي بي سي.. كلوب أفضل مدرب وليفربول فريق العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حصل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل مدرب في عام 2020، خلال حفل توزيع جوائز شخصية العام الرياضية المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتوج كلوب بجائزة أفضل مدرب بعدما تمكن من قيادة الريدز لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" لموسم 2019-2020، بعد غياب امتد لمدة 30 عاماً.

وكان المدير الفني الألماني حصل على لقب أفضل مدرب في العالم في جوائز "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال كلوب بعد فوزه بالجائزة: "فريقي يستحق هذا، لأنهم قاموا بعمل مذهل، إنه فريق مزيج من الموهبة والشخصية والرغبة وقوة النادي، وهو أمر كبير، كل ذلك يجتمع معًا وقد كانت لحظة رائعة عندما أصبحنا أبطالاً".

كما حصل فريق ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل فريق في عام 2020 في حفل جوائز "بي بي سي" بعدما فاز بلقب بريميرليج الموسم الماضي.

واحتل جوردان هندرسون قائد نادي ليفربول، المركز الثاني في جائزة شخصية العام الرياضية، بعدما فاز بها لويس هاميلتون سائق الفورمولا-1 الشهير.