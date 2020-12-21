مصدر بالمقاولون العرب: النحاس سليم ونتائج مسحة الكاف اليوم

أكد مصدر بنادي المقاولون العرب، بأن عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل ، سليم ولا يعاني من فيروس كورونا.
أضاف المصدر بأن النحاس لا يعاني من كورونا، وأن نتيجة المسحة التي قام بها الفريق لم تكن واضحة، وعليه أجروا مسحة جديدة أخرى، أظهرت سلبية الكثير من جاءت عنيتهم إيجابية من ضمنهم النحاس، مشددًا بأن مسحةالكاف التي قام بها الفريق أمس الأحد، الخاصة بالكاف ستظهر غدًا الإثنين، وتحسم الأمر.
أوضح أن سبب إجراء الفريق لمسحة كورونا الأولى التي أظهرت إيجابية ١٣ حالة في البداية، كانت بعد تأكد من إصابة الجزيري منذ أيام، وعليه قام الفريق بالمسحة، من أجل الاطمئنان
أضاف بأن محمد سمير مدافع المقاولون وباسم علي والجزيري تأكدت إصابتهم بعد المسحة الثانية التي قاموا بها، بالإضافة لمحمد أبو العلا محلل أداء الفريق.
وخضع فريق المقاولون العرب لمسحة كورونا أمس الأحد، وبعثة النجم الساحلي التونسي أيضًا بعد وصولها مطار القاهرة أمس، ذلك قبل ٤٨ ساعة من خوض الفريقين لمباراتهما غدًا، يوم الثلاثاء على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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