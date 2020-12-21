اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة منتخب الكرة النسائية مع نظيره اللبناني

أعلن اتحاد الكرة المصري عن ملعب مباراتي منتخب مصر للكرة النسائية دون ال20 عام مع منتخب لبنان في أولي اللقاءات الودية الدولية لمنتخبنا الوطني ضمن الاستعدادات لتصفيات الامم الافريقية وكأس العالم .
و تم تحديد استاد اتحاد الشرطة الرياضي بالعباسية لإقامة المباراة الأولي فيالساعة الواحدة ظهرا يوم الاربعاء الموافق 23 ديسمبر فيما تقام المباراة الثانية علي استاد بتروسبورت يوم السبت الموافق 26 ديسمبر في الساعة الثانية ظهرا .
ويصل المنتخب اللبناني لمطار القاهرة غدا الاثنين في الساعة
الجدير بالذكر أن منتخب لبنان حقق الفوز ببطولة غرب آسيا التي أقيمت بالبحرين في يناير 2020 حيث فاز علي منتخب البحرين 0/3 وفاز علي منتخب فلسطين 2/4 وفاز علي منتخب العراق 0/4.
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