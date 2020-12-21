أكد أشرف قاسم، المشرف على الكرة بالزمالك، أن فريق جازيللي لديه أزمة في المسحة بسبب تأخر وصوله.
وقال قاسم خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "فريق جازيللي لديه أزمةفي موعيد المسحة لإنه كان من المفترض وصولهم مساء الغد والمسحة كانت 10 صباحا".
وأكمل: "نتيجة المسحة بعد 24 ساعة، والمباراة ستكون ظهر يوم الأربعاء في ملعب بتروسبورت".
وتابع: "الزمالك سيجري مسحة غدا، المواجهة ليست سهلة، خرجنا من قبل أمام ولايتا ديتشا الأثيوبي".
واتم: "لو كنا سافرنا تشاد كنا سندفع ضعف المبلغ الذي دفعه الفريق لكي يأتي إلى القاهرة".
وكان الزمالك قد ودع كأس الكونفدرالية في عام 2018 من دور ال32 بعد خروجه امام ولايتا ديتشا الاثيوبي.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهة جازيلي.. أشرف قاسم يحذر من سيناريو ولايتا ديتشا بالكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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