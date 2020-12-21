الصباحي حكما للقاء المصري واسوان .. والعدوى لمواجهة البنك الاهلي والإنتاج

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد حكام مباريات اليوم الاثنين في افتتاح الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد. جاءت الاختبارات على النحو التالي: البنك الاهلي والانتاج الحربي احمد العدوى حكم ساحة تامر سمير وأحمد شاهين مساعدين احمد ابراهيم حكم رابع محمود دسوقي حكم فيديو ابراهيم محجوب الجونة والاسماعيلي محمد يوسف حكم ساحة محمود حكم ساحة تامر سمير وأحمد شاهين مساعدين احمد ابراهيم حكم رابع محمود دسوقي حكم فيديو ابراهيم محجوب الجونة والاسماعيلي محمد يوسف حكم ساحة محمودعبد السميع وعدي عيد مساعدين محمد فاروق حكم رابع صبحي العمراوي حكم فيديو صبري إبراهيم مساعد حكم فيديو المصري واسوان محمد الصباحي حكم ساحة عادل ماهر وماجد المليجي مساعدين رامي مدحت حكم رابع سيد شعبان حكم فيديو عاطف حسين مساعد حكم فيديو

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