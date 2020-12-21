الامارات | النصر يهزم شباب الأهلي 91-84 في تمهيدي دوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يهزم شباب الأهلي 91-84 في تمهيدي دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق النصر لكرة السلة انتصاراً على مضيفه شباب الأهلي، بفارق سبع نقاط وبنتيجة 91-84، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، لحساب المجموعة الأولى، في الجولة التاسعة، من الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، التي سجلت لحساب المجموعة ذاتها، عودة الشارقة بانتصار عريض من صالة جاره البطائح بنتيجة 97-72.

ولحساب المجموعة الثانية، أكد الوحدة صدارته فرق المجموعة بفوزه على ضيفه وملاحقه الظفرة 92-84، وفي ختام المباريات فاز بني ياس على ضيفه الجزيرة 90-87.

وبنتائج الجولة فرض الشارقة نفسه شريكاً على شباب الأهلي في صدارة فرق المجموعة برصيد 12 نقطة لكل منهما، بفارق نقطة واحدة عن كل من البطائح والنصر المتشاركين المركز الثالث، وبقى الوصل المرتاح في هذه الجولة في المركز الخامس برصيد ثماني نقاط.

بدوره، ضمن الوحدة، الذي أنهى مبارياته قبل جولة من ختام الدور التمهيدي، صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الظفرة الوصيف، وتقدم بني ياس إلى المركز الثالث برصيد 11 نقطة، والجزيرة رابعاً برصيد تسع نقاط، ويقبع العين، الذي خضع للراحة في هذه الجولة، في المركز الأخير بسبع نقاط.

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