الامارات | كرونسلاف: «سيناريو» لقاء عجمان في الدوري سيتكرّر غداً

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شكرا لقرائتكم خبر عن كرونسلاف: «سيناريو» لقاء عجمان في الدوري سيتكرّر غداً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، أنه يتوقع مواجهة صعبة أمام ضيفه عجمان، غداً، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، مثلما حدث في سيناريو مباراة الدوري، والتي واجه فيها النصر صعوبة قبل أن يحقق الفوز بثلاثية نظيفة، وأشار إلى أن النصر جاهز للمباراة ولا توجد أي غيابات يعانيها الفريق.
ونجح الفريقان في الوصول إلى هذه المرحلة، حيث أقصى عجمان العين، ونجح النصر في تخطي الوحدة.
وقال كرونسلاف، خلال مؤتمر صحافي أمس: «بالتأكيد الفريق محظوظ باللعب على ملعبه في مباراة الدور ربع النهائي، وهذا أفضل للاعبين والجهاز الفني، ولكن يجب علينا التركيز جيداً في المباراة لأننا نتوقع سيناريو مباراة الدوري نفسه، والتي عانى فيها الفريق كثيراً».
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