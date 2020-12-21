الامارات | مباريات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس رئيس الدولة الظفرة - الشارقة 16:50 بني ياس - الوصل 19:45 الدوري الإنجليزي بيرنلي - وولفرهامبتون 21:30 تشيلسي - وست هام يونايتد 00:00 الدوري السعودي الباطن - النصر 16:10 القادسية - الهلال 18:30 التعاون - الشباب 18:55 الاتحاد - الرائد 20:50 الدوري المصري البنك الأهلي - الإنتاج الحربي 16:30 الجونة - الإسماعيلي 19:00 المصري - أسوان 21:30 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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