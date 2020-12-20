الامارات | مدرب إماراتي مطلوب في الدوري السوداني الممتاز

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إماراتي مطلوب في الدوري السوداني الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدرب المواطن بدر طبيب الشحي أنه تلقى عرضاً حقيقياً لتدريب نادٍ سوداني ينافس في دوري المقدمة بكرة القدم (الدوري الممتاز) في السودان، من خلال أحد وكلاء الاعمال، لكنه رفض الكشف عن هوية النادي.

وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم»: «تلقيت عروضاً عدة من أندية في السودان ومن سلطنة عمان أيضاً، وذلك من خلال أحد وكلاء الاعمال، وكان ذلك في الصيف الماضي، لكن أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19) أخّرت اتخاذ القرار الذي بصدد الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة».

وأضاف: «عدم حصولي على عقد داخل الدولة ليس هو السبب الوحيد لدراسة العروض الخارجية، بل كونها تجربة مميزة أتطلع اليها، خصوصاً انني تلقيت بالفعل عرضاً من نادٍ في دوري الدرجة الأولى داخل الدولة، لكنه لم يلبِّ طموحاتي».

وتابع «أتطلع الى أن تكون التجربة المقبلة في حال توصلنا للاتفاق الرسمي الى تمثيل المدرب الاماراتي بأفضل صورة على المستوى الخارجي، ولا تقل مكانة عن تجربة المدرب الدكتور عبدالله مسفر خلال تدريبه للمنتخب الأردني الشقيق، وأنا على ثقة بالنجاح».

وأوضح الشحي: «لا أخفي سراً ان المفاوضات مع ناديين سودانيين، أفضل عدم ذكر اسم أي منهما، جاء بناءً على رغبتيهما، والمفاوضات ليست سهلة لكوني طلبت عبر وكيل اعمالي توفير عناصر تدريبية مهمة، وتأمين بعض الأمور الخاصة بأفراد الجهاز الفني، كونهم من البرتغال، كي تساعدني على النجاح قبل التطرق الى توقيع العقد».

وقال: «أتطلع بنفسي لإنجاح هذه التجربة أو أي تجربة أخرى للتدريب خارج الدولة، كونها ستفيدني من الناحية الفنية كثيراً، بالرغم من إدراكي انها لن تكون ذات جدوى مالية ولن أنظر الى ذلك، وأنا مُصرّ على المضي بها أو غيرها في حال تم تأمين الأمور اللوجستية»، مشيراً الى أنه «سبق لي ان تلقيت عرضاً من الدوري العماني مطلع العام الجاري (2020)، وهو من أندية الدرجة الممتازة وتوصلت يومها الى النهاية السعيدة، لكن جائحة كورونا تسببت في عدم التوقيع على العقد».

يذكر أن المدرب بدر طبيب سبق له تدريب نادي دبا الحصن، وتمكن من قيادته لدور الـ16 لكأس رئيس الدولة، وبناء فريق قوي، إضافة الى تسلمه تدريب فريق مصفوت كمدرب أول، بينما عمل في مختلف الأندية كأحد أعضاء الجهاز الفني في مواسم سابقة.

• بدر طبيب: المفاوضات ليست سهلة، كوني طلبت عبر وكيل أعمالي توفير عناصر تدريبية مهمة.

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