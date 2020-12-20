شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح معرض أندية الفتاة والمرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، معرض المنتجات الحرفية لأندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب بمحافظات الجمهورية.

وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وجاء الافتتاح على هامش أولمبياد المحافظات الحدودية التي تقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٣ ديسمبر الجاري، بمشاركة ٦٠٠ مشارك من أبناء محافظات«أسوان، مرسى مطروح، الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء، وجنوب سيناء»

وخلال افتتاحه للمعرض قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن معرض المنتجات الحرفية لأندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب يهدف إلى تمكين المراة اقتصادياً واجتماعياً حيث تمتلك الوزارة ٤٨٢ نادياً على مستوى الـ ٢٧ محافظة.

وأضاف «صبحي» أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من الملتقيات الحرفية لتدريب الفتيات على الحرف التراثية واليدوية وإشراكهم في المعارض المختلفة لتسويق منتجاتهم.

واشار وزير الرياضة ان من المعارض التي شاركت فيها اندية المرأة والفتاة، معرض تراثنا والذي جاء تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، ومعرض الاهرام للحرف اليدوية، لافتاً إلى أنه تم تدريب الفتيات على التسويق الالكتروني وجاري تطوير التصميمات الخاصة للمنتجات للتدريب عليها حتى تتناسب مع متطلبات السوق.