شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل يعلن تشكيل سان جيرمان أمام ليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، تشكيل فريقه فى مواجهة مضيفه ليل المحدد لها العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "بيير موروا" ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدورى الفرنسى الممتاز. تشكيل باريس سان جيرمان.. حراسة المرمى: كيلور نافاس خط الدفاع: فلورينزي - كيرير - ماركينيوس - كيمبيمبي - كورزاوا خط الوسط: فيراتي - إدريسا جاي - رافينيا ألكانتارا خط الهجوم: مويس كين - دي ماريا الوضع في مصر

اصابات 124,891

تعافي 106,481

وفيات 7,069

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