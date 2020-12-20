شكرا لقرائتكم خبر عن بوادر أزمة بين بايرن ميونيخ ومهاجمه الألماني سانيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشتعل فتيل أزمة بين بايرن ميونيخ الألماني ومهاجمه ليروي سانيه؛ بعدما دعا رئيس النادي البافاري كارل هاينتس رومينيجه الدولي الألماني علانية الأحد إلى تحسين مستواه؛ خصوصاً مع تقديمه على أنه النجم الجديد منذ انتقاله من مانشستر سيتي الإنجليزي، ولا يزال أداؤه أقل من التوقعات.

وقال رومينيجه عبر قناة «سبورت 1» الألمانية: «وضعنا كل ما في وسعنا» لإحضاره من سيتي الصيف الماضي مقابل مبلغ يقدر بحوالي 50 مليوناً؛ مضيفاً: «عليه الآن تبرير ذلك»، وتابع أنه «لم يندمج بعد بجينات بايرن ميونيخ؛ يجب أن يجعل موهبته تؤتي ثمارها؛ هذه هي المهمة التي أمامه».

وأضاف رئيس بايرن حامل لقب دوري أبطال أوروبا: «نحن مستعدون لدعم أي لاعب، ولكن لدينا متطلبات في المقابل؛ هذا ما يجب أن يفهمه».

وأعرب رومينيجه عن إيمانه بنجاح سانيه (24 عاماً)؛ لكنه أكد أنه لن يتردد في «تأديبه إذا لزم الأمر».

وتأتي هذه التصريحات غداة يوم صعب لسانيه بعد الفوز بشق الأنفس لبايرن 2-1 على باير ليفركوزن، والذي أتاح لحامل لقب الدوري بإنهاء العام 2020 في صدارة الترتيب.

ودخل سانيه المباراة بديلاً للفرنسي كينجسلي كومان الذي تعرض لإصابة؛ لكنه استبدل أيضاً بعد نحو 30 دقيقة من دخوله، وهو إجراء فسرته وسائل إعلام ألمانية على أنه «العقوبة القصوى»، وتحذير أرسله المدرب هانسي فليك للاعبه.

وأعرب ساني عن استغرابه في نهاية المباراة، وقال لصحيفة «بيلد» المحلية إن «التبديل فاجأني في البداية؛ إنه شيء لم أختبره» حتى الآن.

وأردف قائلاً: «لكن هذا يحدث من وقت لآخر»؛ مؤكداً أنه «يحظى بالدعم الكامل من الفريق».

وسبق لمدرب مانشستر سيتي الإسباني جوسيب جوارديولا أن قلل من اعتماده على سانيه في نهاية عقده مع الفريق الإنجليزي؛ لنفس أوجه القصور الحالية.

ويحمل فليك على سانيه خصوصاً لافتقاره إلى العمل الدفاعي ومشاركته في اللعبة؛ إذ يعطي أحياناً انطباعاً بعدم المبالاة.