أعلن الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" على تويتر فوز هدف محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي بجائزة أفضل هدف في النسخة الأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا.
وكان قفشة قد سجل هدف قاتلأً في شباك الزمالك ليحصد الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.
وكتب الحساب الرسمي للـ "كاف": "بعد سباق مثير دامَ لـ 24 ساعة، صوت فيه أكثر من مليون مُشجع، قذيفة محمد مجدي قفشة التاريخية ضد الزمالك في النهائي تفوز بأفضل هدف في دوري أبطال أفريقيا بتصويت الجماهير، استمتعوا بالهدف من 14 منظورا مختلفا".
وكانت الجماهير قد اختارت هدف محمد مجدي قفشة لاعب الأهلى ليكون الأفضل في البطولة، متفوقاً على محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك.
وشاركت أعداد كبيرة من الجماهير في الاستفتاء الذي أطلقه "كاف" على مدار الأيام الماضية قبل أن يحسمه نجم الأهلي لصالحه بـ"الضربة القاضية".
وسجل قفشة هدفاً قاتلاً في مرمى الزمالك في الدقيقة 86 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين في الـ 27 من نوفمبر الماضي على ستاد القاهرة الدولي، ليحصد الأهلي اللقب الافريقي التاسع في تاريخه، وهو رقم قياسي لم يُحققه أى نادٍ أفريقي آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر «القاضية ممكن من 14 زاوية».. «كاف» يستعرض هدف قفشة القاتل في شباك الزمالك بعد فوزه بالأفضل في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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