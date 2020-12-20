- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الليبى يبدأ رحلته إلى القاهرة لمواجهة بيراميدز فى الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت منذ قليل بعثة فريق الاتحاد الليبى مطار معيتيقة الليبى، فى رحلة القدوم إلى مصر، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل بيراميدز ضيفًا على نادى الاتحاد الليبى فى الخامسة مساء الثلاثاء باستاد الإسكندرية فى مباراة الذهاب التى تقام بمصر للظروف الحالية فى ليبيا على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.
ومن المنتظر أن تصل بعثة الاتحاد الليبى بعد قليل، على أن تقيم فى الإسكندرية، ويخوض الفريق تدريباته غدًا على ملعب المباراة قبل مواجهة بيراميدز.
وضمت قائمة بيراميدز كلا من:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون
خط الوسط: أحمد توفيق - محمد فتحي - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - عمر جابر - إسلام عيسى - محمود حمادة - رمضان صبحي - إيريك تراوري
خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - جون أنطوي
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الليبى يبدأ رحلته إلى القاهرة لمواجهة بيراميدز فى الكونفدرالية.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.