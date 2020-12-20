شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يستعرض هدف قفشة من 14 زاوية مختلفة بعد إعلان فوزه بالأفضل فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقى "كاف" عبر تويتر فوز هدف محمد مجدى قفشة لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى بجائزة أفضل هدف فى النسخة الأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والذى سجله فى المباراة النهائية بالبطولة فى شباك الزمالك، ليحصد المارد الأحمر الأميرة التاسعة فى تاريخه.

وكتبت الصفحة الرسمية للكاف عبر تويتر، "بعد سباق مثير دامَ لـ 24 ساعة، صوت فيه أكثر من مليون مُشجع، قذيفة محمد مجدي قفشة التاريخية ضد الزمالك في النهائي تفوز بأفضل هدف في دوري أبطال أفريقيا بتصويت الجماهير، استمتعوا بالهدف من 14 منظورا مختلفا".

واختارت الجماهير هدف محمد مجدى قفشة نجم الأهلى ليكون الأفضل فى البطولة، متفوقاً على محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك.

وشاركت أعداد كبيرة من الجماهير فى الاستفتاء الذى طرحه الـ«كاف» على مدار الأيام الماضية قبل أن يحسمه نجم الأهلى لصالحه بـ"الضربة القاضية".

وسجل قفشة هدفاً قاتلاً فى مرمى الزمالك وتحديداً فى الدقيقة 86 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة يوم 27 نوفمبر الماضي؛ ليحصد اللقب الاأفريقى التاسع للأهلى وهو رقم قياسى لم يُحققه اى نادٍ أفريقى آخر.

وجاء هدف قفشة بعدما كانت النتيجة تُشير للتعادل، حيث سجل عمرو السولية هدف التقدم للأهلي، قبل أن يتعادل شيكابالا للزمالك، ثم سجل أفشة هدف الفوز وحصد البطولة الإٔفريقية.