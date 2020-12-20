شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خفيفة للاعبى النجم الساحلى بفندق الإقامة استعدادا للمقاولون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو النجم الساحلى التونسى وصلة تدريبات خفيفة بفندق إقامتهم فى القاهرة عقب وصولهم مباشرة، بهدف التخلص من الإرهاق بعد رحلة السفر، حيث يستعد فريق النجم لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وفى وقت سابق، أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، اليوم السبت، اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين والجهاز الفنى، قبل التوجه إلى القاهرة، وكشف نادي النجم الساحلي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن جميع اختبارات كورونا للاعبين والجهاز الفني والإداري جاءت سلبية باستثناء الثنائي أيوب عياد، والمدرب المساعد البرازيلي فيليبي سيلفانو، اللذين سيتخلفان عن الرحلة إلى القاهرة.

على الجانب الآخر، واصل فريق المقاولون العرب استعداداته على الملعب الفرعى بالجبل الأخضر قبل اللقاء المرتقب مع النجم الساحلى التونسى فى ذهاب دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان، الملعب الرسمى للمقاولون، الثلاثاء، ويطمح ذئاب الجبل للوصول إلى أبعد مرحلة فى البطولة رغم قوة المنافسة، وشهد المران تألق عدد من لاعبى الفريق، وعاد لويس إدوارد إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية بعدما كان يخضع للتدريبات التأهيلية عقب عودته من بلاده.

وأعلن محمد سمير مدافع الأهلى السابق والمقاولون العرب حالياً، إصابته بفيروس كورونا، وكتب سمير عبر حسابه الشخصى على انستجرام "إيجابى كورونا"، وكان محمد سمير قد غاب عن انطلاقة المقاولون فى الموسم الجارى بسبب إصابته بشد فى السمانة قبل أن تتأكد إصابته بفيروس كورونا.

وتأكدت إصابة كل من عماد النحاس، وسيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون، وكذلك محمد أبو العلا محلل أداء الفريق، ويخضع سيف الجزيرى للعزل الصحى منذ أيام بعد تأكد إصابته قبل مباراة وادى دجلة فى الدورى، فيما تبدو حالة عماد النحاس مستقرة بعد الأشعة التى خضع لها بالمركز الطبى بالنادى، فى الوقت الذى تم حجز محمد أبو العلا بالمستشفى لتلقى العلاج، وذلك من قبل الخضوع لمسحة الكاف الرسمية.

وشدد نادى المقاولون على الإجراءات الاحترازية حرصاً على منع تفشى الإصابات بكورونا بين صفوف الفريق، خاصة قبل مباراة مصيرية تنتظر ذئاب الجبل فى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام النجم الساحلى.

المقاولون تأهل إلى دور الـ 32 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز فى الدور التمهيدى الأول على فريق أرتا سولار بطل جيبوتى، ذهاباً وإياباً، بنتيجة 10/1، محققاً أكبر فوز فى تاريخ الأندية المصرية بالبطولة.

وتسعى كتيبة ذئاب الجبل لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الإخفاق فى أول جولتين بالدورى أمام الزمالك ووادى دجلة، مستغلين عامل الأرض، قبل مباراة العودة فى تونس.