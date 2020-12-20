خالد الغندور: هدف شيكابالا الأجمل في أفريقيا 2020 ويتفوق على "قفشة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامي خالد الغندور، إن هدف شيكابالا نجم الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلى، يتفوق على هدف محمد مجدي "قفشة" لاعب الأهلى من حيث الجمال والروعة خاصة بعدما منح سباق الاستفتاء الذى طرحه الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» بين جماهيره عبر الحساب الرسمى له بمواقع التواصل الاجتماعى نجم الأحمر أفضل هدف في أفريقيا 2020.
وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": " هناك فرق بين حلاوة وجمال الهدف وقيمة الهدف يعني لو عايز هدف جميل له قيمة بطولة تختار هدف قفشة لكن لو عايز أجمل هدف فيه كل المهارات السرعة والترقيص والشوط في مكان قاتل بلا تفكير هدف شيكا عالمي وهنا السؤال هي المسابقة معمولة لأجمل وأحلى هدف ولا الهدف الأكثر قيمة".
خالد الغندور
حسمت الجماهير سباق الاستفتاء الذى طرحه الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» بين جماهيره عبر الحساب الرسمى له بمواقع التواصل الاجتماعى حول أفضل هدف فى النسخة الأخيرة من بطولة دورى أبطال إفريقيا.
واختارت الجماهير هدف محمد مجدى قفشة نجم الأهلى ليكون الأفضل فى البطولة، متفوقاً على محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك.
وشاركت أعداد كبيرة من الجماهير فى الاستفتاء الذى طرحه الـ«كاف» على مدار الأيام الماضية قبل أن يحسمه نجم الأهلى لصالحه بـ"الضربة القاضية".
وسجل قفشة هدفاً قاتلاً فى مرمى الزمالك وتحديداً فى الدقيقة 86 من عمر المباراة التى جمعت الفريقين باستاد القاهرة يوم 27 نوفمبر الماضي؛ ليحصد اللقب الاأفريقى التاسع للأهلى وهو رقم قياسى لم يُحققه اى نادٍ أفريقى آخر.
وجاء هدف قفشة بعدما كانت النتيجة تُشير للتعادل، حيث سجل عمرو السولية هدف التقدم للأهلي، قبل أن يتعادل شيكابالا للزمالك، ثم سجل أفشة هدف الفوز وحصد البطولة الأفريقية.
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