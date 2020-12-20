شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان هشام إسماعيل فى تدريب الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الفنان هشام إسماعيل إلى مقر نادي الزمالك اليوم لمقابلة محمد أسامة طبيب الفريق، وحضر هشام إسماعيل جزءا من مران الفريق، والتقط بعض الصور التذكارية مع اللاعبين وفى مقدمتهم شيكابالا.

ونشر هشام إسماعيل، عبر صفحته علي موقع "تويتر"، صورا مع نجوم الزمالك وكتب عليها، "كنت فى نادى الزمالك علشان اتشرف بلقاء الدكتور المهذب البارع فى عمله د. محمد اسامة والاستفسار عن إصابة عنيفة تقريبا جاتلي من التشجيع الزيادة، ومن حظى الجميل صدفة قابلت حبيبنا وحبيب الملايين الموهبة الفذة".



هشام اسماعيل مع محمد اسامة طبيب الزمالك



هشام اسماعيل وشيكابالا



هشام اسماعيل

من ناحية أخرى أكد مدحت عبد الهادى المدرب العام لفريق الزمالك ان الفريق يستعد بجدية لمباراة الغزالة التشادى المقرر لها الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، وقال مدحت عبد الهادي في تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ان الفريق لا يعاني من أي غيابات او إصابات قبل مواجهة الغزالة التشادى عدا محمد عبد السلام المصاب بفيروس كورونا.

وأضاف مدحت عبد الهادى ان برنامج الاعداد الفني لمباراة الغزالة التشادى لن يتأثر بموعد إقامة المباراة أو وصول الفريق الضيف، قائلا : الجهاز الفني يركز علي تجهيز اللاعبين للمباراة ، واللاعبون علي قدر المسئولية لتحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة.

وخاض فريق الزمالك تدريبه اليوم استعدادا لمواجهة فريق الغزالة التشادى في ذهاب دور الـ 32 لدورى ابطال افريقيا والمقرر اقامتها الأربعاء المقبل علي استاد بتروسبورت.

وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على تخصيص تدريبات إضافية للثنائى حمزة المثلوثى وكريم بامبو، لاعبى الفريق، بعد انتهاء التدريبات الجماعية وقام الثنائى بأداء تدريبات منفردة من أجل تجهيزهما للمباريات المقبلة، فيما خضع حازم إمام ويوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى بعد انتهاء الفريق من التدريبات الجماعية ويسعى الجهاز للوصول بالثنائى لأعلى مستوى لتجهيزهما للمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة جازيل بطل تشاد الذى واجه أزمة فى المطار ببلاده قبل بدء رحلته من أجل القدوم إلى القاهرة، ويحاول مسئولو النادى التشادى حل الأزمة فى التوقيت الحالى من أجل بدء رحلة القدوم إلى القاهرة غداً الاثنين بدلا من اليوم الأحد، لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وتكمن الأزمة الخاصة بالفريق التشادى فى الحصول على موافقة من وزير الرياضة هناك بشأن السفر، وتجرى مناقشات فى الوقت الحالى بين النادى التشادى مع اتحاد الكرة ووزير الرياضة هناك، من أجل الحصول على موافقة بالسفر إلى القاهرة وحل الأزمة خلال الساعات الجارية من أجل التمكن من القدوم إلى مصر ومواجهة الزمالك.

وبذلك سيتأخر وصول الفريق التشادى إلى القاهرة، على أن يتحدد الموعد النهائى لوصولهم خلال الساعات المقبلة، بعدما كان من المقرر أن يصل منافس الزمالك فى الساعة الواحدة من صباح غد الاثنين، حيث ستتواصل إدارة الكرة بالزمالك مع بطل تشاد من أجل استقبالهم فى مطار القاهرة الدولى فور تحديد الموعد النهائى لوصول الفريق بعد تعطل رحلة اليوم.

ويؤكد مسئولو جازيل التشادى لنظرائهم فى الزمالك أنهم يعملون فى الوقت الحالى على حل تلك الأزمة والحصول على موافقة بالسفر لخوض المباراة المقبلة مع الفريق الأبيض.