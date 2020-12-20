شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب عروض جيرالدو لتسريحه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو النادى وصول عروض من الأندية المهتمة بالتعاقد مع الأنجولى جيرالدو دا كوستا جناح الفريق الأحمر، فى ظل وجود رغبة فى بيع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي، بعد فشل تسويقه فى الانتقالات الصيفية الماضية، وهو ما دفع الإدارة للإبقاء عليه وقيده فى القائمة الحمراء.

وطالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى إدارة الأهلى بالتعاقد مع مهاجم سوبر خلال انتقالات يناير من أجل تدعيم الخط الأمامى للمارد الأحمر، فى ظل عدم قناعته بالأنجولى جيرالدو، والذى يرغب فى التخلص منه، فى ظل فشله فى استغلال كل الفرص التى أتيجت له على مدار الموسم ونصف الماضيين.

ويوجد اهتمام من أول أغسطس الأنجولى ونادى برازيلى بالتعاقد مع جيرالدو فى الانتقالات الشتوية القادمة، لاسيما بعد خروج اللاعب من حسابات الأهلي، ووجود منافسة ثنائية على ضم اللاعب فى يناير القادم.

من جهته قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، "تلقينا عرضا برازيليا للتعاقد معه منذ شهر، ولكن ارتباط الأهلى بمباريات أفريقية وقتها وغلق باب القيد فى البرازيل فى 17 أكتوبر حال دون إتمام الصفقة، وسنقيم الأمور فى يناير لأنه فى حال تعاقدنا مع أى لاعب أجنبى سيكون على حساب أحد اللاعبين المتواجدين، والعرض البرازيلى مازال قائم واللاعب لم يرفض الرحيل مثلما تردد، ولم يصلنا أى عرض من أول أغسطس الأنجولى حتى الآن ".

ومن المقرر أن يحسم ملف جيرالدو خلال الفترة القادمة، لاسيما أن رحيله أصبح ضروريا لإفساح مكان فى قيد لاعب أفريقى جديد، فى ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب فى صفوف الأهلي.