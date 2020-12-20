شكرا لقرائتكم خبر عن 15 تقريرا من لجنة الإحصاء والتحليل يوميا بمونديال اليد.. وتدريب المدربين والحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عفت رشاد، رئيس لجنة الإحصاء والتحليل فى بطولة العالم لكرة اليد، التى تستضيفها مصر خلال شهر يناير 2021 المقبل، عن بدء عمل اللجنة منذ شهرين ونصف، موضحا أن دور هذه اللجنة ممتد حتى بعد نهاية البطولة لأنها تعمل كمرجع إحصائى لعدد 209 دولة تابعة للاتحاد الدولى للعبة

وقال عفت رشاد، فى تصريح للموقع الرسمى للبطولة، إن لجنة الإحصاء تشرف عليها شركة تابعة للاتحاد الدولى، مشيراً إلى أن كل مباراة تشمل 5 أفراد مصريين من هذه اللجنة وفرد تابع للشركة لخروج 15 تقريرا فى اليوم الواحد طوال أيام البطولة يشمل إحصائيات خاصة بالتصويب و النسب لجميع المراكز فضلًا عن اللعب النظيف و الهجمات الخاطفة.

وأشار رئيس لجنة الإحصاء التحليل إلى بدء تدريب جميع المدربين والحكام التابعين للجنة من خلال مباريات دورى المحترفين التى بدأت الإسبوع الماضى للمراكز من 9 إلى 18 كتدريب عملى لتطبيقه فى بطولة العالم.

وتابع رشاد، أن هذه اللجنة ستمد المركز الصحفى للبطولة بجميع أرقام إحصائيات جميع المباريات .

وتعد هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24 لأول مرة فى التاريخ، حيث تم تقسم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات .

تقام منافسات المونديال على ٤ صالات الأولى الصالة الكبرى باستاد القاهرة وتتسع لـ22 ألف متفرج وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها ل 5500 متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التى تستوعب 4500 متفرج .