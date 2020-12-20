شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة رقص بين الحضرى ومى حلمى على مهرجان "إخواتى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، جمهوره مؤخراً وظهر فى وصلة رقص مع المذيعة مى حلمى على نغمات مهرجان "إخواتى"، عبر فيديو نشرته الأخيرة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وكتبت، "أبطال الجمهورية عاملين برنامج عدى العالمية".



مى حلمى والحضرى

يأتى ذلك بعدما أكدت الإعلامية مى حلمى فى وقت سابق أنها ستواصل سرد تفاصيل انفصالها وتجربتها مع الطلاق، وذلك بعد رد زوجها السابق الفنان محمد رشاد عليها، وكتبت مى عبر خاصية ستورى بحسابها الرسمي بموقع "انستجرام" :"هتكلم كتير وهحكي عن تجربتي بالتفصيل عشان البنات تتعلم ماتتنازلش عن حقها ومتغلطش نفس الغلطة"، مؤكدة أنها لم تندم على التجربة ولكنها تتعلم منها.

وردت مى على الكثير من أسئلة متابعيها على "ستوري" حسابها، فقالت ردا على إحدى المتابعات والتي كتبت لها ساخرة :"معرفش الصراحة كنتي موافقة على أيه انتي أمورة ومثقفة وفرفوشة والباقيين مفيهومش ميزة"، لترد مي قائلة :"مبندمش على اللي حصل فى حياتنا بنتعلم منه بس".

كما قدمت نصيحتها للمطلقات "انتى قوية وهتعيشي لنفسك وغيرك بعد الطلاق وهتحبي تاني وثالث ورابع"، فيما قالت متابعة أخرى لها :"كلامك بعد التجربة الصعبة بقي ناضج أكتر وكل كلمة فى مكانها"، لترد مى قائلة :"التجربة بتكبر".

وكان الثنائي انفصلا منذ شهر أغسطس بشكل مفاجئ، بعد فترة قصيرة من ظهور مى حلمي في فيديو تدافع عن رشاد بسب خلاف وقع مع إحدى شركات الإنتاج، ويطالبون الفنان بدفع مبالغ طائلة وتحجيم أي نشاط فني، والتي لفتت إلى أنها بعد الظهور في الفيديو تعرضت للانتقادات، واُعتبر تدخلها لم يكن جيدًا لصورتها ولصورته.