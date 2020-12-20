موعد مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي فى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه نادى المقاولون العرب النجم الساحلي التونسي باستاد المقاولون بالجبل الأخضر فى السادسة مساء بعد غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم 2020/2021.

موعد مباراة المقاولون والنجم الساحلي فى الكونفدرالية

وتأهل المقاولون العرب بعد مشاركته الأولى فى البطولة منذ سنوات من الغياب، عبر فريق أرتا سولار من الدور الماضي بـ عشرة أهداف مقابل هدف وحيد فى مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

وتسعى كتيبة ذئاب الجبل لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الإخفاق فى أول جولتين بالدورى أمام الزمالك ووادى دجلة، مستغلين عامل الأرض، قبل مباراة العودة فى تونس.

وفى المقابل، يستعد النجم التونسي لمواجهة المقاولون فى مباراة غاية فى الأهمية والإثارة بين الفريقين، مستغلا الحلة التى يمر بها المقاولون لمحاولة تحقيق نتيجة إيجابية يضمن من خلالها العودة إلى تونس لمحاولة حسم الأمور على ملعبه، ولكن هذا يحتاج منه القتال بكل شراسة في المستطيل الأخضر لأن الخصم ليس هين فطموحه في هذه البطولة عالية.