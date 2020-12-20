شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول فارسة سعودية تشارك فى ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الخيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الفارسة السعودية أمل فيصل، على رخصة الركوب من لجنة سباقات الخيل بعد تجاوزها أكثر من تجربة واختبار عقب تدريبات ميدانية مكثفة على مدى الأشهر الماضية.

الفارسة السعودية أمل فيصل

وتقرر، أن تشارك الفارسة أمل فيصل في أول السباقات الرسمية خلال الأسابيع المقبلة.

الجدير بالذكر، أن إسطبل الأمير سعود بن سلمان، قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع الخيالة أمل فيصل، رسمياً لتكون أول فارسة سعودية تشارك في ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الخيل.