شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يبحث عن الجاسوس فى نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أيمن يونس، الرئيس التنفيذى للجنة الكرة بالزمالك، مع أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة الكرة فى اجتماعهم اليوم حول تسريب أخبار النادى بصفة عامة وأخبار الكرة بصفة خاصة، وهو ما يؤدى لوجود خلافات داخل اللجان نتيجة تسريب الأخبار قبل إعلانها رسميا من جانب النادى.

وأكد أيمن يونس لأعضاء اللجنة أن هناك من يقوم يسرب الأخبار والقرارات لوسائل الإعلام ومنصات السوشيال ميديا ما يؤثر فى بعض الأحيان على الأجواء داخل الزمالك، مؤكدا ضرورة محاسبته وإبعاده عن غرف صناعة القرار داخل الزمالك.

واعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك التصور الكامل للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادى واللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم، وضم تشكيل اللجنة التنفيذية أيمن يونس رئيسا وحسين السيد نائبا للرئيس، وعادل عبدالواحد مسئولا إداريا، وإيهاب يكن منسقا عاما، ويتولى خالد رفعت إدارة التسويق ونصر عزام اللجنة القانونية.

فيما تضم اللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم بالنادى فاروق جعفر رئيسا وعضوية أحمد عبدالحليم و أيمن يونس وحسين السيد ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام جازيل بطل تشاد والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، ولن يجازف الجهاز الطبى بعودة اللاعب فى تلك المباراة فى ظل إصابته بالترقوة.

وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، فى مران الفريق الذى أقيم أمس، السبت، على الحديث مع اللاعبين حول ضرورة غلق ملف الدورى بشكل مؤقت والتركيز فى الاستعدادات لمواجهة بطل تشاد، وذلك بعدما تعادل الزمالك مع نظيره بيراميدز، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الفريق أول نقطتين فى المسابقة بعد فوزه فى الجولة الأولى على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، وتحدث باتشيكو مع لاعبى الزمالك حول ضرورة تحقيق أفضل نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب أمام بطل تشاد حتى تكون بداية الفريق بأفضل صورة فى النسخة الحالية من دورى الأبطال الذى صعد الفريق إلى دور النهائى فى نسخته الماضية قبل أن يخسر اللقب فى النهائى أمام الأهلي.