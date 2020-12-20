شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوتريكة»: «صلاح مش سعيد في ليفربول لسبب سر مش هينفع أقوله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتشرت تقارير إسبانية خلال الساعات القليلة الماضية، حول رغبة محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، في الرحيل عن صفوف الريدز، في نهاية الموسم الجاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمد أبوتريكة، نجم الأهلي السابق، في تصريحات لشبكة «بي إن سبورتس»: «صلاح مش سعيد لسبب ما بس السبب ده سر مش هينفع أقوله».

يذكر أن محمد صلاح كان قد سجل هدفين في فوز ليفربول على كريستال بالاس بسباعية نظيفة، واعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفًا.